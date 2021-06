"Shoppen und Impfen" in Oberösterreich geplant

Auch in Öberösterreich stehen deutlich mehr Corona-Impfdosen als Imfwillige zur Verfügung. Durch neue Modelle, die das Angebot "niederschwelliger und bürgernäher machen" sollen nun weitere Menschen erreicht werden.

Noch 86.000 Impftermine in Oberösterreich frei

So waren am Mittwoch von den 149.000 freigeschalteten Impfterminen noch mehr als 86.000 in Oberösterreich nicht gebucht. Man sei an einem Punkt angelangt, an dem durch ein unkompliziertes Impfangebot die Bereitschaft, sich spritzen zu lassen, gefördert werden müsse. "Es zählt nun jeder Tag und jede Schutzimpfung, um einerseits einen schönen und unbeschwerten Sommer verbringen zu können und andererseits im Herbst einen weiteren Lockdown zu vermeiden", so Haberlander.