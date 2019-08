Semmering-Basistunnel: Keine weiteren Untersuchungen geplant

Nachdem es bei Arbeiten im Semmering-Basistunnel zu Verunreinigungen im Bezirk Neunkirchen kam, sind derzeit keine weiteren Probennahmen mehr vorgesehen.

Nach bei Arbeiten am Semmering-Basistunnel entstandenen Gewässerverunreinigungen im Bezirk Neunkirchen sind vorerst keine weiteren Probennahmen mehr vorgesehen. Bei dem am vergangenen Donnerstag im Göstritzbach durchgeführten Test wurden die Grenzwerte für abfiltrierbare Stoffe zum dritten Mal in Folge eingehalten, hieß es seitens der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Niederösterreich.