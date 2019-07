Semmering-Basistunnel: Staatsanwaltschaft prüft Verunreinigungen

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat mit den Ermittlungen zu möglichen Gewässerverunreinigungen durch den Bau des Semmering-Basistunnels begonnen.

In Zusammenhang mit den durch Arbeiten am Semmering-Basistunnel verursachten Gewässerverunreinigungen hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt mit der Feststellung der strafrechtlichen Relevanz begonnen. Es wird geprüft, ob der Anfangsverdacht der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt vorliegt, sagte Erich Habitzl, der Sprecher der Anklagebehörde, am Freitag auf APA-Anfrage.