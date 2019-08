Semmering-Basistunnel: Gewässerproben unauffällig

In den vergangenen Wochen wurden Proben im Göstritzbach entnommen, um das Wasser nach Arbeiten am Semmering-Basistunnel zu untersuchen.

Nach bei Arbeiten am Semmering-Basistunnel entstandenen Gewässerverunreinigungen im Bezirk Neunkirchen ist die am vergangenen Mittwoch im Göstritzbach entnommene Probe erneut unauffällig gewesen. Der Grenzwert der Trübstoffe sei unterschritten worden, bestätigte Axel Tschinkowitz von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Niederösterreich am Dienstag einen Bericht der Tageszeitung "Österreich".