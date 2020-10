Semmelweis Gesellschaft mahnt: Mehr Handhygiene in Spitälern und Pflegeeinrichtungen

Appell zum Welttag des Händewaschens: Die Semmelweis Gesellschaft in Wien mahnt zu mehr Sensibilisierung beim Thema Handhygiene in Spitälern sowie Pflege- und Altersheimen.

In Gesundheitseinrichtungen komme es "immer noch zu Hygienelücken, die schlimmstenfalls tödliche Folgen nach sich ziehen", hieß es am Montag in einer Aussendung anlässlich des Welttags des Händewaschens am Donnerstag. Der Verein betonte jedoch, dass die Corona-Pandemie zu einer noch nie dagewesenen Beschäftigung mit dem Thema geführt habe.