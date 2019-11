Krankenhauskeime: Hygiene darf nicht unterschätzt werden

Die Umsetzung von Hygienemaßnahmen sind essenziell gegen Krankenhauskeime. Experten fordern eine verbindliche, einheitliche Umsetzung der Hygienestandards.

Die verbindliche, bundesweit einheitliche Umsetzung von Hygienestandards fordern Experten zur Vermeidung von Infektionen mit Krankenhauskeimen (nosokomiale Infektionen). Eine konsequent und richtig durchgeführte Händehygiene sei dafür eines der wichtigsten Elemente, betonte Elke Poßegger von der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (ÖGKH) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Jährlich 95.000 Infektionen während Spitalaufenthalt

Nach Angaben der ÖGKH kommt es in Österreich jedes Jahr bei 95.000 Patienten während eines Spitalaufenthaltes zu einer Infektion mit solchen Bakterien. Davon sei jede fünfte Infektion schwer, sagte ÖGKH-Präsident Ojan Assadian. Bis zu 5.000 Menschen sterben jährlich an diesen nosokomialen Infektionen. Häufig weisen die Erreger zudem eine Antibiotikaresistenz auf und seien nicht mehr angemessen behandelbar. Dagegen helfen würden die Umsetzung von Hygienerichtlinien und die korrekte Verwendung von Antibiotika, so Assadian.