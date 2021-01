Semesterferien anders: Digitales Kulturangebot für Kinder

Heuer werden die Semesterferien werden aufgrund der Coronakrise heuer nicht wie gewohnt stattfinden. Es gibt jedoch umfangreiches digitales Kulturangebot für Kinder in den Ferien.

Die Möglichkeiten, die anstehenden Semesterferien wie in früheren Jahren zu verbringen, sind aufgrund des Lockdowns beschränkt. Abhilfe schaffen zahlreiche Kulturinstitutionen, die nun verstärkt digitale Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten. Das Spektrum reicht vom Drucktechnik-Workshop im mumok über Angebote des Burgtheaters bis zum Online-Podcast-Workshop. Ein Überblick über einige ausgewählte Angebote:

mumok bietet digitale Atelierworkshops

Das mumok - Museum moderner Kunst - wartet etwa mit digitalen Atelierworkshops auf. "Unser Atelier wird zur factory und wir experimentieren mit verschiedenen Drucktechniken", heißt es in der Ankündigung des Angebots (Montag von 16 bis 17 Uhr). Eine abendliche Mitmach-Führung durch die Schau "Gelebt - Ingeborg Strobl" namens "Kunstpicknick - digitales Betthupferl" gibt es am 5. Februar, darüber hinaus werden an den Sonntagen im Februar jeweils um 15 Uhr digitale Führungen durch unterschiedliche laufende mumok-Ausstellungen geboten. Unter dem Titel "mumok Wundertüte" finden schließlich auch Kurse mit ausgesuchten Materialien statt, die den Kindern vorab zugeschickt werden. (Infos unter https://www.mumok.at/de/mumok-wundertuete).