Seit gestern: Österreichweit 18 Coronavirus-Neuinfektionen

Österreichweit hat es von Samstag auf Sonntag 18 Neuinfektionen gegeben. Bisher gab es in Österreich 17.341 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (9.30 Uhr) sind österreichweit 690 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 16.197 wieder genesen, so das Innenministerium am Sonntag.