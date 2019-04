Sechster Rolleranbieter "Hive" bringt 1.000 E-Scooter nach Wien

Die warmen Temperaturen lassen anscheinend auch die E-Scooteranbieter wie Pilze aus dem Boden schießen. Mitte April startet in Wien der sechste Anbieter Hive - und das mit stolzen 1.000 E-Scootern.

Der E-Scooter-Trend nimmt weiter fahrt auf und treibt auch den sechsten Anbieter nach Wien. In Zusammenarbeit mit Daimler- und BMW-Tochter mytaxi stellt Hive am 18. April in Wien seine Roller vor – und damit auch gleich 1.000 Roller auf die Straße. Andere Anbieter starteten dabei weitaus vorsichtiger mit einigen Hundert Tretrollern.