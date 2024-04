Bauarbeiten in Wien-Rudolfsheim.

Bauarbeiten in Wien-Rudolfsheim. ©APA

Bauarbeiten in Wien-Rudolfsheim. ©APA

Sechshauser Straße in Wien 15 wird saniert

Am Dienstag starten in der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim Fahrbahnsanierungen aufgrund von Zeitschäden.

Die Instandsetzungsarbeiten finden von der Arnsteingasse bis zur Sechshauser Straße 58 statt. Im gesamten Baustellenbereich gibt es ein Halte- und Parkverbot. Die Arbeiten erfolgen parallel in zwei Abschnitten:

In der Sechshauser Straße von der Kreuzung Arnsteingasse bis zur Hausnummer 48 wird der stadtauswärtsführende Verkehr über die stadteinwärtsführende Fahrspur umgeleitet. Der Verkehr in Richtung stadteinwärts wird über die Parkspur geführt. Der Fußverkehr bleibt aufrecht.

In der Sechshauser Straße von der Kreuzung Reindorfgasse bis zur Hausnummer 58 erfolgen die Arbeiten nachts von 21.00 bis 5.00 Uhr, der Fahrzeugverkehr bleibt in allen bestehenden Relationen aufrecht. Die vier Schutzwege der Kreuzung Sechshauser Straße/Reindorfgasse werden während den Bautätigkeiten nacheinander gesperrt, die anderen drei Schutzwege bleiben jeweils für den Fußverkehr geöffnet.

Geplantes Bauende ist am 3. Mai 2024.