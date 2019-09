"Sebastian, du lässt dich anbraten": Neues Wahl-Video der FPÖ

Die FPÖ hat ein weiteres Wahl-Video veröffentlicht. Dieses Mal wird vor einer Türkis-Grünen-Koalition gewarnt.

Wahl-Video: Hofer hält Kurz vor Grünem Mädchen fern

"Den reiß ich mir jetzt auf", sagt die junge Frau in einer Bar in Richtung Kurz, und weiter: "Hast Liebeskummer, du Armer". Sie bietet sich als "fortschrittliche Partnerin" an und Kurz erklärt: "Ein bisserl bin ich eh schon immer auf deinen Typ gestanden." Nachdem sie ein Einwanderungsgesetz für mehr Zuwanderung, wieder mehr Mindestsicherung für Ausländer, Tempo 100 für Autos und einen doppelten Benzinpreis ins Spiel bringt, erscheint FPÖ-Obmann Norbert Hofer im Bild: "Sebastian, du lässt dich anbraten. Mit ihr kann es nicht funktionieren. So schnell kann es gehen, dass jemand falsch links abbiegt. Wer diesmal die ÖVP wählt, bekommt die Grünen gleich mit dazu."