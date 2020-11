SCS und Donauzentrum bieten Corona-Schnelltests an

In den Einkaufszentren Shopping City Süd (SCS) und im Wiener Donauzentrum werden ab sofort Antigen-Schnelltests zur Feststellung einer etwaigen Coronavirus-Infektion angeboten.

Corona-Schnelltests in der SCS und im Donauzentrum

An beiden Standorten sei eine Anmeldung im Voraus möglich, aber nicht zwingend notwendig, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Im Donauzentrum befindet sich die neu aufgebaute Teststation im Parkhaus 1 auf Ebene 3 und bietet ausschließlich Walk-in-Testungen. Die Teststation in der SCS befindet sich am Südparkplatz, neben dem vormaligen Adventure Park Urban Air. Dort kann man mit dem Auto vorfahren.