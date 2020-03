SCS und Donau Zentrum mit eingeschränktem Betrieb

Die Shoppingtempel SCS und das Donau Zentrum in Wien öffnen am Montag nur noch mit eingeschränktem Betrieb. Die Kinos sowie die Kinderwelt "Dachboden Zauber" bleiben bereits am Samstag zu.

Die Centerleitung der SCS und die des Donauzentrums in Wien teilten am Freitag mit, dass die Shopping City Süd und das Donau Zentrum ab Montag, dem 16. März 2020 geöffnet bleiben, um ihre Aufgabe als Nahversorger zu gewährleisten. So können die in den Shopping Centern eingemieteten Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Tierfutterhandel, Post, Banken sowie Trafiken für Kunden geöffnet bleiben.

Das SCS Kino wird ab Samstag bis auf Weiteres geschlossen. Im Donau Zentrum sind die Kinderwelt "Dachboden Zauber" und das Cineplexx Kino ab Samstag geschlossen.