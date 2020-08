Scooterfahrer unter Drogen: Polizei Wien strafte vier Männer

Die Polizei konnte gestern in Wien-Margarenten vier Scooterfahrer aus dem Verkehr ziehen, die Augenscheinlich unter Drogen standen. Zwei davon hatten sogar noch mehr Suchtgift bei sich.

Das Stadtpolizeikommando in Wien-Margareten führte am 11. August 2020 einen Verkehrsschwerpunkt am Gürtel durch. Die Beamten berichten, dass innerhalb kurzer Zeit vier durch Suchtmittel beeinträchtigte Lenker von E-Tretrollern angehalten wurden.