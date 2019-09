Scooter als Act am Nova Rock-Festival 2020

Erst am Donnerstag wurden die ersten Bands für das Nova Rock Festival 2020 präsentiert. Nun wurde auch bekannt, dass Scooter ebenfalls am Rockfestival auftreten werden.

Auch im kommenden Jahr soll das Line Up am Nova Rock Festival unterschiedliches Publikum ansprechen. Die ersten Headliner stehen bereits fest: System Of A Down, Billy Talent, Korn, Disturbes, The Offspring und einige mehr, wurden präsentiert.

Scooter als Special Late Night Act am Nova Rock 2020

Am Freitag wurde bekannt, dass die beliebte deutsche Band Scooter mit Frontmann H.P. Baxxter am Nova Rock 2020 ebenfalls mit dabei sein wird. Bereits in den vergangenen Jahren sorgten die Special Late Night Acts wie Otto & Die Friesenjungs, David Hasselhoff und Wolfgang Ambros für Freude und Abwechslung. Nun kommen die Festival-Besucher in den Genuss von Techno und Kultliedern wie "How Much Is The Fish" oder "Hyper Hyper".