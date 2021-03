Schwerpunkt am Wiener Donaukanal: Eine Anzeige

Am Samstagnachmittag führte die Wiener Polizei eine Schwerpunktaktion wegen Corona-Maßnahmenverstöße am Donaukanal durch. Die Polizei beließ es dabei bei Verwarnungen. Eine Anzeige gab es allerdings, weil Bier ohne Straßenverkaufslizenz verkauft wurde.

Gemeinsam mit der Gruppe für Sofortmaßnahmen hatte die Wiener Polizei am Samstagnachmittag eine Schwerpunktaktion am Donaukanal durchgeführt. Wie auch an anderen öffentlichen Orten der Stadt versammelten sich dort bei schönem Wetter zahlreiche Menschen. "Die Beamten traten in Dialog mit den Personen am Donaukanal und da sich die Besucher größtenteils einsichtig zeigten, kam es zu keinen Anzeigenlegungen nach der Covid-Verordnung", berichtete Polizeisprecher Jammer. Eine Person wurde wegen des widerrechtlichen Straßenverkaufs von alkoholischen Getränken angezeigt.