Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle. ©Berufsrettung Wien

Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Liesing: 21-jähriger Biker tot

Am Samstagnachmittag kam ein 21-jähriger Motorradfahrer nach einem Sturz in der Triester Straße in Wien-Liesing ums Leben.

Ein 46-jähriger Mann fuhr am 17. April gegen 15.45 Uhr mit seinem Pkw von einem Parkplatz kommend auf dem rechten Fahrstreifen der Triester Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Laut Zeugenaussagen fuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf dem linken Fahrstreifen der Triester Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand wechselte der 21-Jährige nach dem Kreuzungsbereich auf den rechten Fahrstreifen und dürfte anschließend versucht haben, dem Pkw des 46-Jährigen rechts auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Sturz.

Motorradfahrer zog sich bei Sturz tödliche Verletzungen zu

Einsatzkräfte der Polizei begannen vor Ort mit der Erstversorgung, ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und die Besatzung eines Notarzthubschraubers übernahmen die notfallmedizinische Versorgung.