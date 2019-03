Schwerer Unfall im Wiener Frühverkehr: Radfahrerin kollidierte mit Pkw

Im Wiener Frühverkehr kam es am Dienstag in Wien-Neubau zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die Frau wurde beim Unfall schwer verletzt.

Bei einem Unfall mit einem Pkw ist eine Radfahrerin Dienstagfrüh in Wien-Neubau schwer verletzt worden. Die 46-jährige Frau wurde nach der Kollision an der Kreuzung Lerchenfelder Gürtel – Neustiftgasse mit Verdacht auf Oberschenkelbruch in ein Krankenhaus gebracht, teilte der Sprecher der Berufsrettung, Daniel Melcher, mit.