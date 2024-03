Schwere Corona-Verläufe: Hauptfaktor identifiziert

Die medizinische Forschung sucht seit Anfgan des Jahres 2020 nach jenen Faktoren, welche die Schwere und die Mortalität einer Covid-19-Erkrankung bestimmen.

Kernfaktor für schwere Covid-19-Verläufe identifiziert

"Die dysregulierte Immunantwort und die Entzündungsmechanismen, die zu schweren Covid-19-Krankheitsverläufen führen, werden noch immer nicht komplett verstanden. Vor kurzem haben wir fehlgeleiteten, durch Liganden (Bindungsproteine von Rezeptoren; Anm.) verursachten Zelltod als Ursache für letal endende Entzündungen identifiziert. Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass dieser Prozess auch die krankhafte Entzündung und das Lungenversagen nach einer SARS-CoV-2-Infektion verursachen oder dazu beitragen könnte", schrieben jetzt Marie-Christine Albert (Universität Köln) und ihre Co-Autoren, unter ihnen Roman Reindl-Schwaighofer von der Universitätsklinik für Innere Medizin III in Wien (MedUni/AKH), in "Cell Death & Differentiation" (https://doi.org/10.1038/s41418-024-01278-6).

Zunächst einmal entwickelten die Wissenschafter ein neues Tiermodell (MA20) mit Mäusen, an dem die wichtigen Krankheitsabläufe von Covid-19 nachverfolgt werden konnten. Dazu verwendeten die Experten einen SARS-Cov-2-Virusstamm mit einer Mutation, welche eine stärkere Affinität der Erreger an die ACE2-Rezeptoren von Mäusen bewirkte. ACE2-Rezeptoren sind der Eintrittsort für SARS-CoV-2 in Zellen. In Serienexperimenten mit 20 Infektionen von jeweils immer neuen Tieren wurde ein Virus gezüchtet, das bei den Tieren schwere bis tödliche Krankheitsverläufe verursachte.