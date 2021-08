Die Schweiz steht am Beginn einer vierten Corona-Welle. Die Trendwende hat Anfang August eingesetzt.

Die Zahlen zeigen einen klaren Trend: In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem BAG am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 3.150 neue Ansteckungen gemeldet worden.

Schweiz: 85 Prozent mehr Neuinfektionen als noch vor einer Woche

Spitalseinweisungen verzehnfacht

Exponentielles Wachstum der Corona-Fälle soll verhindert werden

Experten gaben vor Medien in Bern dann auch wenig Hoffnung, dass dieses exponentielle Wachstum in der nächsten Zeit wieder gebremst wird. Die Umstände sind ungünstig: Die Menschen kehren aus den Ferien zurück, Kinder und Jugendliche gehen zurück an die Schulen. Und selbst wenn sich heute noch viele Personen für eine Impfung entscheiden würden, dauert es sechs Wochen von der ersten Impfung bis zum vollständigen Impfschutz. In der Schweiz sind rund 50 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.