Schwarzenegger bei Van der Bellen: Kritik an mangelndem Klimaschutz in Österreich

Am Mittwoch fand in Wien ein offizielles Treffen von Arnold Schwarzenegger und Alexander Van der Bellen statt. Schwarzenegger rief Österreich dabei zu mehr Willenskraft auf, die Klimaziele zu erreichen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch seinen “wichtigen Partner” beim Klimaschutz, Arnold Schwarzenegger, in der Wiener Hofburg empfangen. Der ehemalige Gouverneur rief Österreich angesichts der gestiegenen Treibhausgas-Emissionen zu mehr Willenskraft auf, die Klimaziele zu erreichen.

Van der Bellen empfing “Klimaschutz-Partner” Schwarzenegger

“Wenn jemand 20 Pfund abnehmen will, aber nur 19 schafft, dann muss er sich mehr anstrengen”, sagte Schwarzenegger. Auch Van der Bellen kritisierte, dass laut dem aktuellen Emissionsbericht der Treibhausgas-Ausstoß in Österreich das dritte Mal in Folge gestiegen ist. “Das ist das Gegenteil von dem, was nötig ist”, sagte der Bundespräsident.