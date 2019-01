Arnold Schwarzenegger auf Wien-Besuch bei Kanzler Kurz

Am Dienstag stattete Arnold Schwarzenegger Bundeskanzler Sebastian Kurz einen Besuch ab. Großes Gesprächsthema war dabei der Kampf gegen den Klimawandel.

Der Kampf gegen den Klimawandel sowie die Vorbereitung auf den nunmehr dritten R20 Austrian Summit in Wien am 28. Mai waren am Dienstagnachmittag die Themen beim Besuch Arnold Schwarzeneggers bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser bedankte sich für das Engagement der Hollywood-Größe für Österreich sowie die Umwelt.