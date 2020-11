Schwangere in Kontakt-Berufen bekommen nun Freistellungsanspruch

Weil sie nach neuesten Erkenntnissen zur Corona-Risikogruppe zählen, werden Schwangere verstärkt geschützt. Arbeiten sie in Berufen mit Körperkontakt, werden sie künftig ein Recht auf Freistellung haben.

Nach dem ersten Trimester höheres Risiko schwerer Corona-Infektion

In der fortgeschrittenen Schwangerschaft - nicht in den ersten drei Monaten - besteht nach neuen medizinischen Erkenntnissen der ÖGGG (Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf einer COVID-19-Infektion. Deshalb will Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) Schwangere und ihre Ungeborenen mit dem Anspruch auf Freistellung schützen, wo ein Mindestabstand nicht möglich ist.