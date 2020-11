ÖGB fordert mehr Schutz für schwangere Arbeitnehmerinnen in Pandemie

Schwangere Arbeitnehmerinnen brauchen in der Coronakrise mehr Schutz - das fordert nun die Gewerkschaft. Es wird unter anderem eine Möglichkeit auf frühzeitigen Mutterschutz gefordert.

Die Gewerkschaft fordert mehr Schutz für schwangere Arbeitnehmerinnen in der Coronakrise . "Es braucht dringend auch für werdende Mütter mehr Schutzmaßnahmen, klare Regelungen und die Möglichkeit, früher in den Mutterschutz zu gehen", sagte ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann am Freitag. Weiters sollten Unternehmen auch den Kündigungs- und Entlassungsschutz für Schwangere respektieren und diese nicht zur einvernehmlichen Auflösung ihres Dienstvertrags drängen.

Viele schwangere Arbeitnehmerinnen mit Sorgen um ungeborenes Kind

Viele schwangere Arbeitnehmerinnen wenden sich verzweifelt an den ÖGB, weil sie sich Sorgen um ihr ungeborenes Kind und ihre eigene Gesundheit machen, so Schumann in einer Aussendung. Aktuell gebe es zwar keine konkreten Hinweise darauf, dass COVID-19 auf das Kind im Mutterleib übertragbar sei, aber auch nicht ausreichend Erfahrungsberichte. Vor allem Arbeitnehmerinnen mit Kundenkontakt und diejenigen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, seien aktuell einem erhöhten gesundheitlichem Risiko ausgesetzt. "Der Schutz von schwangeren Frauen muss gerade auch in der Corona-Pandemie gewährleistet werden. Wir fordern daher in dieser sehr belastenden Ausnahmesituation die Möglichkeit auf vorzeitigen Mutterschutz für schwangere Arbeitnehmerinnen", so die ÖGB-Frauenvorsitzende.