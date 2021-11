Schutz von Impfung verringert sich nach sechs Monaten stark

Die Zahl der Studien, die auf einen Rückgang des Impfschutzes vor schweren Corona-Verläufen nach mehreren Monaten hinweisen, nimmt zu. Laut einer schwedischen Untersuchung verringert sich der Schutz nach sechs Monaten stark.

Zahlreiche Daten von geimpften und ungeimpften Personen

Minus bei Impfstoff-Effektivität

Für Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, zeigt die Studie an sich nicht Neues. "Der Schutz vor Infektion lässt mit der Zeit nach. Der Schutz vor schwerer Erkrankung ist deutlich stabiler, lässt zwar auch etwas nach, aber nicht so stark." Die schwedische Untersuchung sei aber "in Bezug auf die Stärke des Abfalls sicherlich ein Extrembeispiel". Zahlreiche andere Studien zeigten auch einen Rückgang der Wirksamkeit, aber einen nicht so starken. Die höheren Werte in der schwedischen Untersuchung könnten durch methodische Faktoren erklärt werden.