Schusswechsel bei Verfolgungsjagd: Angeschossener Amokfahrer verstorben

Nach der Verfolgungssjagd in Wien-Floridsdorf, die mit einem Schusswechsel geendet hat, ist der Lenker nun verstorben.

Der 43 Jahre alte Mann, der in der Nacht auf Samstag bei einer Amokfahrt in Wien-Floridsdorf von der Polizei angeschossen wurde, ist am Nachmittag gestorben. Das gab die Polizei bekannt.