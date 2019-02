Nach Amokfahrt: Verfolgungsjagd in Wien-Floridsdorf endet mit Schussverletzung

In der Nacht auf Samstag drohte ein Mann mehreren Personen mit dem Umbringen. Anschließend lieferte er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd, die mit einer Schussverletzung endete.

Mann ignoriert Anhaltezeichen: Verfolgungsjagd in Wien-Floridsdorf

Noch während Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf in der Jedlersdorfer Straße mit der Aufnahme des Sachverhalts beschäftigt waren, kam der 43-Jährige wieder angefahren. Versuche ihn anzuhalten scheiterten. So kam es zu einer Verfolgungsjagd durch mehrere Gassen und Straßen. Bei seiner Flucht fuhr der Mann durch den Einfahrtsbereich eines Gemeindebaus, durchbrach einen Schranken und fuhr trotz mehrerer abgegebener Schreckschüsse und einem erneuten Anhalteversuch einfach weiter. Im Kreuzungsbereich Jedlersdorfer Straße mit der Schwemmäckergasse war ein weiterer Streifenwagen positioniert. Dieser sollte dem 43-Jährigen den Weg absperren. Mit etwa 110 km/h kam der Mann direkt auf die Beamten zugerast. Die Polizisten gaben aufgrund der offensichtlich lebensbedrohlichen Lage mehrere Schüsse in Richtung des Fahrzeuges ab. Vorst umfuhr der Lenker die Sperre, konnte aber schließlich durch die verringerte Geschwindigkeit in der Jedlersdorfer Straße 182 angehalten und festgenommen werden.