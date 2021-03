Schuss in Wien-Margareten: Polizei bittet um Hinweise

Am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr soll es in Wien-Margareten zu einer Schussabgabe gekommen sein. Die Polizei fand eine Hülse, jedoch keine Täter und bittet nun um Hinweise.

Am Sonntagabend alarmierte eine Person den Polizeinotruf, weil sie am Einsiedlerplatz in Wien-Margareten einen heftigen Streit beobachtet. Dabei ging ein Mann auf ein Fahrzeug zu und begann ein Gespräch. Plötzlich habe der Mann ein Sackerl mit Cannabis fallen gelassen und sei davongelaufen. Eine Person aus dem Fahrzeug soll einen Schuss aus einer Pistole abgegeben haben.