Schuss in Wien-Floridsdorf: 25-Jähriger wollte sich "vor Wildschweinen schützen"

In Wien-Floridsdorf fiel am Sonntagabend ein Schuss. Die Wiener Polizei traf einen Mann und eine Frau an und stellte diese zur Rede.

Zeugen hatten gegen 19:30 Uhr gemeldet, dass eine Frau und ein Mann mit einer Waffe hantiert hatten und sich dabei ein Schuss löste.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf konnten zwei Personen nach der Schussabgabe anhalten - eine 35-jährige Frau und einen 25-jährigen Mann, beide Österreicher.

Agressives Verhalten nach Schussabgabe wegen Wildschweinen: Anzeigen



Bei der Anhaltung verhielten sich die beiden Tatverdächtigen aggressiv und beschimpften die einschreitenden Beamten. Die beiden Betrunkenen (rund 2 Promille lt. Alkovortest) beruhigten sich während der Amtshandlung nicht und mussten anschließend vorläufig festgenommen werden.