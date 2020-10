Schul-Cluster in Wien-Hietzing gewachsen: Nun 44 Corona-Infizierte

Das Bundesinternat am Himmelhof in Wien-Hietzing hat sich wie berichtet zum Corona-Cluster entwickelt - dieser ist nun größer geworden. Mittlerweile gibt es 44 infizierte Personen.

So breitete sich das Corona-Cluster um die Hietzinger Schule aus

Schulen in Wien: Dezeit 458 positive Fälle

Insgesamt gibt es an Wiener Schulen derzeit 458 aktive positive Fälle - Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer. Diese Zahlen muss man allerdings in Relation zur Gesamtzahl an Schülerinnen und Schülern setzen. So gibt es in der Bundeshauptstadt mehr als 600 Schulen mit rund 230.000 Schülerinnen und Schülern.