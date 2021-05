Schüsse aus Fenster in Wien-Hernals: 17-Jähriger unter Tatverdacht

Am Freitag wurde aus einem Fenster einer Wiener Wohnung in Hernals geschossen. Schlussendlich konnte ein 17-Jähriger als Tatverdächtiger ausgeforscht werden.

Die Polizei hat ihre ursprünglichen Angaben präzisiert. Der Bursche verbarg sich in der Nachbarwohnung bei Verwandten. Die Waffe versteckte er im Entlüftungsfach beim Backrohr. Die Schreckschusspistole samt Munition wurde von der Polizei sichergestellt. Der 17-Jährige wurde mehrfach auf freiem Fuß angezeigt.

Jugendlicher wurde nach Schüssen angezeigt

Der Jugendliche erhielt Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Sicherheitspolizeigesetz, weil er aufgrund des Polizeieinsatzes eine Ordnungsstörung auslöste. Er zeigte sich in einer ersten Befragung nicht geständig.

Großeinsatz der Polizei in Wien-Hernals

Der Bursche hatte den Großeinsatz ausgelöst, nachdem Anrainer gegen 18.00 Uhr meldeten, dass jemand aus dem Fenster einer Wohnung in der Wichtelgasse in Wien-Hernals schießen würde. Ein Großaufgebot der Sonderheiten Wega und Cobra rasten an den Tatort. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.