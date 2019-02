Schüler (14) attackierte Lehrer und Direktor an Wiener Schule

Nach einer Aufforderung das Handy wegzulegen, attackierte ein Schüler in einer Polytechnischen Schule in Wien-Favoriten zwei Lehrer und den Direktor.

Ein 14-Jähriger ist am Freitag in einer Polytechnischen Schule in Wien-Favoriten mit Schlägen gegen zwei Lehrer und den Direktor vorgegangen. Vorangegangen war die Aufforderung an den Burschen, sein Handy wegzulegen. Entsprechende Medienberichte hat die Polizei bestätigt. Weil der Bursch die Aufforderung, sich nicht mehr dem Handy zu beschäftigen, ignorierte, ging der Lehrer mit dem 14-Jährigen zum Direktor.