Schramböck hat keine Angst vor Überprüfung ihrer Doktorarbeit

Auch die Doktorarbeit von Wirtschaftsministerin Schramböck soll unter die Lupe genommen werden. Davor habe die Ministerin keine Angst, sie wünschte viel mehr "viel Spaß beim Lesen".

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) verteidigt das Offenhalten der Skilifte, setzt auf den Konjunkturmotor Exporte und hat keine Angst davor, dass ihre Doktorarbeit von Plagiatsjäger Stefan Weber überprüft wird. Ob der Lockdown, wie geplant, am 24. Jänner endet, lässt sie im Gespräch mit dem "Kurier" (Mittwochausgabe") offen. "Das wird jetzt sehr davon abhängen, wie sich in den nächsten Tagen die Infektionszahlen und die Mutation entwickeln", so die Ministerin.