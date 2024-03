Schottenfeldgasse in Wien-Neubau wird umgestaltet: Teilweise gesperrt

Ab dem 19. März ist die Schottenfeldgasse in Wien-Neubau von Mentergasse bis Neustiftgasse für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund dafür sind Umbaumaßnahmen.

Begrünung und Entsiegelung in Abschnitt der Schottenfeldgasse in Wien-Neubau

Die Bauarbeiten in diesem Bereich beginnen am Dienstag, dem 19. März. Dabei werden vier Grünflächen mit vier neuen Bäumen errichtet sowie ein Aufenthaltsbereich mit Quellstein und Sitzmöbeln angelegt. Die Straßenoberfläche wird in diesem Bereich durchgehend mit heller Pflasterung in ungebundener Bauweise ausgestaltet. Das ermöglicht das Versickern von Niederschlagswasser und führt durch die anschließdende Verdunstung zu einem Kühlungseffekt.