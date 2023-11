Schönbrunner Elefanten lassen sich Herbstlaub schmecken

Im Herbst erfreuen sich die Elefanten im Wiener Tiergarten Schönbrunn an dem reichlichen Angebot an abgefallenen Blättern.

Herbst macht Elefanten zu "Laubsaugern" im Tiergarten Schönbrunn

Ein Berg aus Laub - samt einigen versteckten Äpfeln darin - werde so zum spannenden Zeitvertreib für die Elefanten. "Am liebsten klemmen sie sich gleich einen Vorrat an Blättern unter einen Stoßzahn. So haben sie immer etwas dabei und können genüsslich vor sich hin fressen", so Bukowski.