Schoko oder Kokos: Niemetz ruft Österreich zum Favoriten-Voting auf

Österreich wählt den Schwedenbomben-Liebling: Ob Herr und Frau Österreicher den traditionellen Schaumkuss lieber pur oder mit Kokosstreuseln genießen, will Hersteller Niemetz ein für alle mal klären.

Denkt man an den Genuss der beliebtesten Schaumküsse des Landes, kommt eine Frage sofort in den Sinn: Schoko oder Kokos? Denn jeder Schwedenbomben-Fan hat einen Favoriten, wie Hersteller Niemetz am Mittwoch in einer Aussendung erklärt.

Österreichweite Abstimmung um Schwedenbomben-Gretchenfrage

Schoko oder Kokos: Niemetz bringt imitierte Mono-Edition heraus

Die Geschichte der Niemetz Schwedenbomben

Neben der Traditionsmarke Niemetz Schwedenbomben® hat die Schokoladen- und Süßwarenmanufaktur in der über 120-jährigen Tradition weitere beliebte Markenprodukte wie MANJA®, SWEDY® und das MOZARTPOLSTERL® auf dem Markt etabliert. Alle Produkte werden zur Gänze in Wien produziert und sind daher zu 100 Prozent österreichisch. Per 14. Juni 2013 erfolgte die nahtlose Übernahme des Traditionsunternehmens durch die Schweizer Heidi Chocolat AG, am 17. Juni 2013 wurde erstmals unter der neuen Leitung produziert. Seit 2015 befinden sich die Produktion und der zweite Schwedenbombenshop am neuen Standort in Wr. Neudorf. Insgesamt betreibt Niemetz drei eigene Shops in Wien und Niederösterreich.