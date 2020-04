Niemetz Schwedenbomben künftig nachhaltig verpackt

Die süßen Produkte von Niemetz werden ab Ende April in nachhaltigen rePET-Verpackungen verkauft.

Schwedenbomben-Hersteller Niemetz schlägt einen neuen Weg in Sachen Nachhaltigkeit ein. Ab Ende April wird das süße Flaggschiff des Unternehmens genauso wie Manja und Swedy in rePET-Verpackungen an den Handel ausgeliefert.