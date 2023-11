Schoko-Nikolos im Öko-Test: Das sind die Sieger

31 Schoko-Nikolos und Weihnachtsmänner wurden von GLOBAL 2000 und Südwind auf ihre soziale und ökologische Verträglichkeit getestet. Das sind die 7 Testsieger.

Die Spitze wurde breiter, die hinteren Plätze gehen abermals an Branchen-Riesen. Positiv zu vermerken ist ebenfalls, dass das Angebot an veganen Nikolos weiter gestiegen ist.

Genau richtig zum Nikolo-Einkauf bieten die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 und die Menschenrechtsorganisation Südwind auch in diesem Jahr wieder den bewährten Schoko-Nikolo-Check als Entscheidungshilfe. 31 Schokoladen-Nikolos und Weihnachtsmänner – zehn mehr als noch im Vorjahr – , die bis 14. November österreichweit im Handel erhältlich waren, wurden nach bewährten Kriterien getestet. Die Bewertung der sozialen und ökologischen Kriterien der jeweiligen Gütesiegel erfolgte über das bekannte Ampelsystem: grün, gelb oder rot.

Transparenz: Große Schokolademarken haben weiterhin Aufholbedarf

Gerade die großen Schokolademarken haben in puncto Transparenz weiterhin Aufholbedarf, während einige Supermarktketten mit ihren Eigenmarken bereits eine Vorreiterrolle für Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen einnehmen. Südwind und GLOBAL 2000 fordern daher mit Nachdruck ein strenges Lieferkettengesetz, das Unternehmen zur Transparenz verpflichtet und bei Vergehen zur Verantwortung zieht.

Sieben Testsieger, EZA als Seriensieger

Wie auch schon in den vorherigen Tests geht der Nikolo der Marke EZA dank seinem noch stärkeren Fairtrade als auch BIO Siegel als Sieger hervor. Kundinnen und Kunden können sowohl Kakao als auch Rohrzucker bis zu den Ursprungskooperativen zurückverfolgen. Dicht auf den Fersen sind jedoch der Nikolo der Spar Eigenmarke, die sowohl mit ihrem veganen als auch dem herkömmlichen Schoko-Nikolaus punkten kann. Genauso gut bewertet werden der BIO Favorina Weihnachtsmann sowie der BIO Natura Nikolo. Auch die Billa BIO Eigenmarke darf sich bei ihrem veganen wie auch Vollmilch-Rauschebart über doppelt grüne Bewertungen freuen, ebenso wie der Natura Nikolo von Hofer und der Favorina Nikolo von Lidl.

„Schoko-Nikolos mit strengen öko-fairen Zertifizierungen sind längst keine Nischenprodukte mehr. Mit einer so breiten Auswahl an Testsiegern wie nie zuvor sehen wir heuer eine sehr erfreuliche Entwicklung. Gleichzeitig hat sich auch das Angebot an Produkten mit zumindest einem strengen Gütesiegel stark erhöht”, sagt Caroline Sommeregger, Südwind-Kakaoexpertin. „Umso bedauerlicher ist es, dass vor allem die großen globalen Schokoladenkonzerne weiterhin auf oft intransparente Eigeninitiativen setzen. Konsument:innen haben dadurch keine Klarheit, wie nachhaltig ihre Schokolade wirklich ist. Ausbeutung und weltweite Waldzerstörung sind immer noch eng verbunden mit der Schokoladeindustrie.“