Schönbrunns Eisbärin "Finja" erhielt Torte zum ersten Geburtstag

Lachs, Melonen und Karotten statt Schokolade: Eisbärenmädchen "Finja", hat zu ihrem ersten Geburtstag im Wiener Tiergarten Schönbrunn eine Eistorte mit genau diesen Zutaten bekommen.

Eisbären-Mädchen feiert ersten Geburtstag im Tiergarten Schönbrunn

"Finja" wurde am 9. November 2019, also vor genau einem Jahr geboren. "Unser Eisbärenmädchen hat sich prima entwickelt. 'Finja' wiegt bereits halb so viel wie ihre Mutter, etwa 120 Kilogramm", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Bei der Geburt wog sie rund 100 Gramm und war nur so groß wie ein Meerschweinchen. 20.964 Namensvorschläge wurden eingeschickt. Die Pfleger entschieden sich für "Finja", die Weiße und Schöne.