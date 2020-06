Österreichische Lotterien werden Eisbärenbaby-Paten in Schönbrunn

Da hat sich Eisbären-Mädchen Finja, die schon geschickt nach ihrem Futter taucht, einen "dicken Fisch" geangelt: die Österreichischen Lotterien übernahmen die Partnerschaft für den Schönbrunner Publikumsliebling.

Österreichische Lotterien: Stolze Paten der kleinen Finja

„Finja ist ein gleichermaßen beeindruckendes wie bezauberndes Eisbären-Mädchen. Sie ist ein Publikumsmagnet und damit auch Botschafterin ihrer bedrohten Artgenossen in der Arktis. Ihr Anblick erfreut die Herzen der Zoobesucher, mahnt aber gleichzeitig auch unser verantwortungsvolles Handeln in Sachen Klimaschutz ein. Wir sind daher besonders stolz, Paten von Finja zu sein und sie auf ihrem Lebensweg begleiten zu können“, so Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Lotterien.