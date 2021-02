Schönbrunner Tiergarten-Tiere haben Spaß im Schnee

Animalisches Winter Wonderland: Über Nacht hat sich der Wiener Tiergarten Schönbrunn in eine Winterlandschaft verwandelt. Die Großen Pandas, Amurleoparden und Geparde tollen vergnügt im Schnee.

Tiergarten Schönbrunn tritt globalem Artenschutz-Bündnis bei

Schönbrunner Tiere als Botschafter für gefährdete Artgenossen

Ein Besuch im Zoo weckt Interesse für den Schutz gefährdeter Arten und ermöglicht dem Tiergarten, 13 Artenschutzprojekte in Österreich und der ganzen Welt zu unterstützen: So rettet er beispielsweise die Batagur Flussschildkröten in Bangladesch, unterstützt die Wiederaufforstung der Bambuswälder für die Großen Pandas in China und ist maßgeblich mit dabei, den Habichtskauz in den heimischen Wäldern wiederanzusiedeln.