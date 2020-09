Schlüsselpersonal darf trotz Absonderung wegen Corona-Kontakts arbeiten gehen

Bereits im August getroffene Empfehlungen kommen derzeit im Gesundheitsbereich zur Anwendung - es geht dabei um als "versorgungskritisch" eingestufte Personen, die Corona-Kontakte hatten.

Absonderungsort darf nicht verlassen werden - außer zur Berufsausübung

In den (allen in Wien ausgestellten) Bescheiden wird dabei festgehalten, dass für die Person XY "ein Kontakt zu einer an SARS-Cov2/COVID19 erkrankten Person in einem Ausmaß festgestellt wurde, dass nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft hinreichender Ansteckungsverdacht....angenommen werden muss". Dann folgt der Passus, dass der Absonderungsort nicht verlassen werden darf - "ausgenommen zur Ausübung ihres Berufs an ihrem Arbeitsplatz XY". Der APA liegen dabei Bescheide für Ärzte und Pflegepersonal mit Arbeitsplatz in einem Krankenhaus vor.