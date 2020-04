Schloss und Tiergarten Schönbrunn öffnen am 15. Mai wieder

Ab 15. Mai sind Schloss und Tiergarten Schönbrunn wieder für ihre Gäste geöffnet. Tickets sollen über eine Online-Plattform verkauft werden.

Das Schloss Schönbrunn und der Tiergarten Schönbrunn sind ab 15. Mai wieder für Gäste geöffnet. "Ich freue mich, dass wir vor allem mit Schloss Schönbrunn und Tiergarten die beliebten Ausflugsziele wieder zur Verfügung stellen können", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung.