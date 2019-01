Schließfacheinbrüche im Looshaus in Wiener City: Täter festgenommen

In einer Bank in der Wiener Innenstadt wurden am 8. November 2017 zehn Schließfächer aufgebrochen.

In einer Bank in der Wiener Innenstadt wurden am 8. November 2017 zehn Schließfächer aufgebrochen. ©APA

In einer Bank in der Wiener Innenstadt wurden am 8. November 2017 zehn Schließfächer aufgebrochen. ©APA

Nachdem ein damals unbekannter Tatverdächtiger am 8. November 2017 in einer Bank am Michaelerplatz in Wien zehn Schließfächer aufgebrochen hatte, konnte der mutmaßliche Täter nun festgenommen werden.

Am 8. November 2017 hatte ein damals unbekannter Täter zur Mittagszeit in einer Bank am Michaelerplatz insgesamt Zehn Schließfächer aufgebrochen und ausgeräumt. Er konnte Wertgegenstände und Bargeld im sechsstelligen Eurobereich erbeuten.

Zur Fahndungsunterstützung wurde ein Fahndungsfoto veröffentlicht.

Wiener Innenstadt: Fingerabdruck führt zu mutmaßlichem Täter Es wurden umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, Spuren gesichert und Hinweise gesammelt. Ein Fingerabdruck des mutmaßlichen Täters an einem Schließfach, dass er selbst angemietet hatte, führte die Ermittler schließlich auf die richtige Spur. Gemeinsam mit ausländischen Behörden konnte der 24-Jährige (zum Tatzeitpunkt war er noch 23 Jahre alt) serbische Staatsbürger vor zirka drei Monaten schließlich in Belgien festgenommen werden. Am 24. Jänner 2019 wurde er nach Österreich ausgeliefert. Er befindet sich nun in der Justizanstalt Wien- Josefstatt.