Schlepperfahrzeug über Leitschiene geschleudert: Sieben Verletzte

Am Montag hat ein Unfall mit einem Schlepperfahrzeug bei Hannersdorf im Bezirk Oberwart sieben Verletzte gefordert.

Sieben Verletzte bei Unfall mit Schlepperfahrzeug im Burgenland

Einige Flüchtlinge nach Unfall wohl weggelaufen

SPÖ und FPÖ kritisieren Situation an Grenze

Die SPÖ Burgenland forderte angesichts des Unfalls am Montag Maßnahmen von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Fast täglich kommt es an den burgenländischen Grenzen zu brenzligen Zwischenfällen, die Justizanstalt in Eisenstadt ist aufgrund der zahlreichen Festnahmen von kriminellen Schleppern maßlos überfüllt", hielten die Landesgeschäftsführer Jasmin Puchwein und Kevin Friedl in einer Aussendung fest.