Horror-Unfall mit Schlepperfahrzeug aus Wien fordert mehrere Tote

Schwerer Verkehrsunfall in Bayern: Freitagmorgen starben mehrere Menschen auf der Autobahn 94, als der Lenker eines Schlepperfahrzeugs mit Wiener Kennzeichen bei der Flucht vor der Polizei von der Fahrbahn abkam.

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind auf der Autobahn 94 in Bayern mindestens sieben Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Der Unfall eines mutmaßlichen Schlepperfahrzeugs ereignete am Freitagmorgen auf Höhe der Anschlussstelle Waldkraiburg/Ampfing, wie die Polizei mitteilte. Die Zahl der Toten sei ein "jetziger Stand" - in dem Kleintransporter mit Wiener Kennzeichen sollen sich über 20 Personen befunden haben.