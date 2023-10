Schlepper lieferten sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Montagfrüh haben sich zwei mutmaßliche Schlepper eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Oberösterreich und der Steiermark geliefert. Dabei rammten die Verdächtigen ein Polizeifahrzeug.

Am Montag gegen 6.30 Uhr wurde der Spering-Tunnel im Bezirk Kirchdorf an der Krems gesperrt, weil ein Fahrzeug in einer Nische angehalten hatte. Es handelte sich nach ersten Ermittlungen um ein Schlepper-Fahrzeug, da mehrere Personen versuchten, zu Fuß den Tunnel zu verlassen.

Zwei mutmaßliche Schlepper nach Verfolgungsjagd verhaftet

Die Flucht war schließlich in St. Johann am Tauern (Bezirk Murtal) zu Ende. Die beiden mutmaßlichen Schlepper versuchten noch zu Fuß zu entkommen, wurden festgenommen, ebenso die von ihnen beförderten Personen. Die Ermittlungen dauerten am Montag noch an.