Schlepperei-Verdacht: 49 Personen in Wien-Favoriten aufgegriffen

Am Dienstagnachmittag verständigte ein Passant die Polizei, nachdem er 49 Personen in Wien-Favoriten beobachtet hatte, bei denen Verdacht auf Schlepperei bestand.

Die Wiener Polizei hat Dienstagnachmittag im Zuge von Personenkontrollen in Favoriten 43 syrischen und sechs ägyptischen Staatsangehörige aufgegriffen, die sich nicht rechtmäßig auf dem Bundesgebiet aufhielten.

49 geschleppte Personen im Bezirk Favoriten aufgegriffen

Sie wurden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, wurde in einer Aussendung am Mittwoch mitgeteilt. Die Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug übernahm die weitere Amtshandlung. Außerdem wird nun zum Transport und der Route der geschleppten Personen ermittelt.