Schlachthausgasse in Wien-Landstraße wird saniert

Die Fahrbahn sowie der Gehsteig in der Schlachthausgasse in Wien-Landstraße werden ab Donnerstag saniert. Es kommt zu Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer.

Am Donnerstag, dem 7. Oktober 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach diversen Aufgrabungen sowie aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung und definitiven Instandsetzung der Fahrbahn und des Gehsteigs in der Schlachthausgasse zwischen Viehmarktgasse und Schnirchgasse in Fahrtrichtung Donaukanal im 3. Bezirk.