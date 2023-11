Im Bild zu sehen: Der Brunnen in Wien-Favoriten im Oktober.

Im Bild zu sehen: Der Brunnen in Wien-Favoriten im Oktober. ©APA/ROBERT JAEGER (Symbolbild)

Im Bild zu sehen: Der Brunnen in Wien-Favoriten im Oktober. ©APA/ROBERT JAEGER (Symbolbild)

all

all

self

self

Schaum in neuem "WirWasser"-Brunnen in Wien-Favoriten

Unbekannte dürften, wie am Freitag in "Wien heute" betreffend eines Brunnens in Wien-Favoriten erklärt wurde, "Spülmittel ins Wasser geschüttet haben".

Die symbolische Inbetriebnahme des Brunnens war laut einer Aussendung der Stadt Wien vom vergangenen Monat am 28. Oktober erfolgt. Mit dabei waren demnach Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). „Wir wollten einen Brunnen gestalten, der die Vielfalt des Bezirks, seine Belebtheit und Buntheit darstellt, den sich Menschen gerne anschauen und der ihnen Freude bringt", wurden die Künstlergruppe Gelatin damals zitiert. Diese hatten mit ihrem Entwurf einen Wettbewerb für sich entschieden - ob sich aber mit Aufnahmen gerechnet hätten, wie sie nun am Freitag in "Wien heute" zu sehen waren, ist fraglich.

self all Open preferences.